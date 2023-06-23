Разведка Британии объяснила, зачем РФ увеличила число боевых дельфинов в Севастополе
Россия за год увеличила количество боевых дельфинов в гавани Севастополя. Скорее всего, млекопитающие предназначены для противодействия водолазам противника.
Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 23 июня. Ведомство также опубликовало фото, показывающее, что количество плавучих загонов для млекопитающих в гавани почти удвоилось – там, скорее всего, обитают дельфины рода афалины.
Как отметили в британской разведке, с лета 2022 года ВМФ РФ инвестировал значительные средства в усиление главной базы Черноморского флота в Севастополе.
"Это включает в себя как минимум четыре слоя сетей и бонов (плавучих заграждений. – Ред.) на входе в гавань. В последние недели эта защита, весьма вероятно, также была усилена увеличением числа обученных морских млекопитающих", – говорится в сводке.
При этом в арктических водах ВМФ РФ также использует белух и тюленей.
"Россия подготовила животных для выполнения ряда миссий, но те, что размещены в гавани Севастополя, скорее всего, предназначены для противодействия водолазам противника", – полагают в британской разведке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее стало известно, что войска России установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя. Территорию патрулируют с кораблей и вертолетов, а также выставили на "дежурство" боевых дельфинов.
– Год назад СМИ уже писали, что РФ развернула "подразделение" боевых дельфинов для защиты базы ВМФ в Севастополе от атак украинских водолазов-диверсантов. Перед вторжением загоны с млекопитающими были перемещены ко входу в Севастопольскую бухту. Специально обученные дельфины способны устанавливать мины и нести бомбы.
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