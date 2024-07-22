Разведка Британии оценила, сколько сотрудников Росгвардии бросили на войну с Украиной

В настоящее время в Украине, вероятно, дислоцировано более 30 тысяч военных Росгвардии. Большинство занимается охраной тыла, и только несколько подразделений участвуют в боях на фронте.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 22 июля на официальной странице ведомства в соцсети X. Как отмечается, главное боевое подразделение Росгвардии – 116-я бригада специального назначения.

Скорее всего, она состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

С начала 2024 года Росгвардия, очевидно, пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований, заявили в британской разведке.

В частности, по данным ведомства, в мае 2024 года Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" террористов "ДНР".

"Высока вероятность того, что ожидаемое соглашение о передаче сил ЧВК "Вагнер" на службу в состав 1-го добровольческого корпуса Росгвардии сорвалось в марте 2024 года", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Минобороны Великобритании заявили, что Россия все чаще использует нерегулярные военные формирования в наступлении на фронте в Украине. Такие подразделения являются более уязвимыми и очевидно, понесли значительно более тяжелые потери чем другие вражеские в течение последних девяти месяцев.

В декабре 2023 года украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщал, что командование РФ перебросило на оккупированную часть Донетчины три недавно сформированных полка 116-й бригады специального назначения Росгвардии. Враг разместил их в городе Чистяково (Торез), селе Мелекино и Снежном.

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