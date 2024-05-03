УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Разведка: оружие у Украины закончится раньше, чем у врага

Разведка: оружие у Украины закончится раньше, чем у врага

Сначала — некоторые тезисы интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого изданию The Economist:

Украина не станет победительницей на поле боя;

реальные переговоры с рф начнутся во второй половине 2025 года, когда у россии возникнут серьёзные проблемы;

оружие у нас закончится раньше, чем у россии;

цель войны сейчас — получить лучшие позиции на момент переговоров;

НАТО с его статьёй 5 страны Европы не спасёт, ибо там на размышления понадобятся 10 дней, а россия захватит Балтию за неделю.

То было от нашей разведки, теперь — от меня:

если при поддержке союзников удастся начать переговоры с мордором уже в 2024 году, это будет огромной дипломатической победой;

преждевременные разговоры о границах 1991 года как о текущей задаче носят осознанно провокационный характер;

если Европа сейчас не опомнится, многих стран может не стать.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...