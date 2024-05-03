Блог | Разведка: оружие у Украины закончится раньше, чем у врага
Сначала — некоторые тезисы интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого изданию The Economist:
Украина не станет победительницей на поле боя;
реальные переговоры с рф начнутся во второй половине 2025 года, когда у россии возникнут серьёзные проблемы;
оружие у нас закончится раньше, чем у россии;
цель войны сейчас — получить лучшие позиции на момент переговоров;
НАТО с его статьёй 5 страны Европы не спасёт, ибо там на размышления понадобятся 10 дней, а россия захватит Балтию за неделю.
То было от нашей разведки, теперь — от меня:
если при поддержке союзников удастся начать переговоры с мордором уже в 2024 году, это будет огромной дипломатической победой;
преждевременные разговоры о границах 1991 года как о текущей задаче носят осознанно провокационный характер;
если Европа сейчас не опомнится, многих стран может не стать.