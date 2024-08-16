Реабилитация освобожденных из плена защитников: сколько воинов возвращается в строй

Более 70% украинских военных после возвращения из российского плена продолжают службу в рядах Сил обороны Украины. Для них открывают центры реабилитации.

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Об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 15 августа на брифинге с представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР, Координационного штаба по обращению с военнопленными, Службы внешней разведки, Уполномоченным Верховной Рады по правам человека. Подробности рассказали в Telegram-канале МВД.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина должна сделать все возможное для возвращения из вражеского плена всех украинских Героев, а также для полной реабилитации и социализации тех, кого уже удалось вернуть.

"72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь – медицинская и психологическая реабилитация должны работать на них", – заявил Клименко.

Министр добавил, что 1917 военнослужащих и работников системы МВД находятся в плену. 1368 пленных Героев – это защитники, оборонявшие завод "Азовсталь" в Мариуполе в начале российского полномасштабного вторжения. Освободить уже удалось 699 человек.

Возвращение пленных Россией защитников Украины – это огромная работа, подчеркнул Клименко.

Как сообщил OBOZ.UA, украинские защитники за все время наступления в Курской области РФ взяли в плен по меньшей мере две тысячи российских военных. Это "разменная монета" для освобождения украинских гражданских лиц, ранее захваченных оккупантами на территории Украины.

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