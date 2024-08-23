На фоне продвижения Вооруженных сил Украины в Курской области, Александр Лукашенко принял решение о значительном усилении военного присутствия на границе с Украиной. Боялся ли он самих украинских военных или же "попасть под горячую руку" так называемого старшего, или же страшного, брата - Путина, пока неизвестно. По его словам, он отправил к прифронтовым территориям треть беларуской армии и публично пообещал сражаться с Россией "плечом к плечу". Однако вскоре после этого Лукашенко сделал заявление, которое всколыхнуло СМИ -" необходимо закончить эту драчку".

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Двойная линия политики Лукашенко сохраняет свою актуальность особенно сильно на протяжении последних 2 месяцев - одним из примеров неопределенности к кому же быть ближе - к России или к демократическому Западу - стало неожиданное освобождение 30 беларуских политзаключенных, особенно учитывая то, что еще в прошлом месяце освободили лишь 4. Эти события вызывают вопросы: что стоит за такой реакцией Лукашенко? Является ли это попыткой быть для всех хорошим?

Дело в том, что двойственные сигналы, поданные Лукашенко скорее являются отчаянными попытками тонущего. Еще 13 июля 2024 года Лукашенко поручил частично отвести беларуские войска от границы с Украиной, что вызвало критику со стороны российских пропагандистов, обвинивших его в содействии наступлению ВСУ в Курской области. В ответ на это, Лукашенко поспешил подчеркнуть свою верность России, расхваливая ум и находчивость Путина в различных интервью. Отведав долю негодования от российских журналистов, обозревателей и политологов, самопровозглашенный президент Беларуси заметно напрягся.

Смена его вектора или же попытка объединить две не совместимые вещи - путинский тоталитаризм и демократию Запада - вызвала ещё больше вопросов к адекватному восприятию реальности Лукашенко. С одной стороны, он оправдывается перед Россией, с другой – призывает к миру, опасаясь, что эскалация конфликта может затянуть Беларусь в войну.

По мнению аналитиков, Лукашенко все же стремится избежать вовлечения Беларуси в конфликт и избежать просьб о военной помощи от России, а также его действия скорее демонстрируют страх перед потерей власти поэтому он и суетится, одновременно посылая сигналы и России, и Западу.

Самопровозглашенный президент и так теряет мнимую авторитетность, пытаясь выбрать сторону, но само намерение перечить Путину словами о "драчке" могут составить для Александра Лукашенко очень высокую цену.