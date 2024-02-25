Ребята-геймеры из Винницы и Львова тоже смогут воевать: Федоров назвал вариант

Украина продолжает эффективно внедрять новые технологии и применять их на поле боя. В частности, министр цифровой трансформации Михаил Федоров намекнул, что нынешние технологии способны позволить управлять БПЛА даже тогда, когда оператор находится где-то далеко в мирном городе.

Об этом Федоров рассказал во время форума "Украина. Год 2024". По его словам, благодаря сотрудничеству с западными партнерами, имея доступ к лучшим технологиям и возможности использовать связь стран НАТО, дистанционное применение БПЛА на поле боя – это только вопрос времени.

Он отметил, что в определенной степени такого рода технологии уже работают на поле боя.

"Чтобы не было много спойлеров… Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширяется…() По факту, сегодня технологии позволяют это делать. Но речь идет пока не обо всех типах БПЛА и не о массовом применении. Но, я думаю, что это вопрос времени", – заявил министр цифровой трансформации.

На вопрос модератора о том, смогут ли таким образом воевать на поле боя находящиеся где-то в Виннице или Львове ребята-геймеры, Федоров ответил: "Опять же, чтобы не спойлерить, по сути – да".

Ранее Михаил Федоров проанонсировал новые сервисы в приложении Действие. В частности, вскоре там появится возможность оценить предоставляемые оффлайн услуги, а также сервисы для украинцев за рубежом. Он отметил, что у команды есть амбициозные планы на этот год.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Федоров ранее заявил, что наше государство достигло паритета с Россией в дальних дронах, однако останавливаться на достигнутом не собирается. Министр цифровой трансформации утверждает, что украинское производство беспилотников непрерывно растет, а компании-производители масштабируются. Государство же, уверяет он, создает для этого наилучшие условия.