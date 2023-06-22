'Речь идет о мерах тактического уровня': ВСУ продвинулись на Таврическом направлении до 1 км. Карта

Украинские военнослужащие продолжают наступательные операции на Таврическом направлении. Только за прошедшие сутки защитники страны продвинулись в бок противника до 1 км.

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Также воины ВСУ эффективно уничтожают личный состав путинской армии, а пленные оккупанты признаются, что боятся украинского контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень.

По его словам, основные наступательные операции силы обороны осуществляют на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные выполняют операции тактического уровня и выравнивают линию фронта.

"Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также должны выполнять планы обороны в нашей зоне ответственность. Есть продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта", – сказал Шершень.

Также он добавил, что враг пытается сдерживать украинских воинов и атакует из различного вооружения. Оккупанты поражают позиции защитников Украины из танков, ствольной артиллерии и РСЗО.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, осуществили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Интенсивнее всего враг атаковал на востоке – в районе Авдеевки и Марьинки. Получив отпор – отступил. Самое главное – с нашей стороны потерь позиций не допущено", – заявил Шершень.

В то же время ВСУ наносят врагу существенные потери. Только за сутки было ликвидировано почти 130 оккупантов и ранено более 230. Также украинские военнослужащие берут в плен россиян, которые признаются, что боятся украинского контрнаступления.

"За прошедшие сутки силы обороны Таврического направления выполнили 1212 огневых задач. Кроме того, контрбатарейная борьба. Подразделениями ПВО сил обороны Таврического направления уничтожено две воздушные цели – БПЛА "Орлан-10" и Zala. Ориентировочные потери врага за сутки убитыми 129 оккупантов, ранены 236, в плен взято 5. Они рассказывают о страхе личного состава перед эффективным западным оружием и эффективного применения его украинцами", – сказал Шершень.

Напомним, силы обороны Украины 21 июня вели успешные контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Их общий более медленный, чем ожидалось, темп свидетельствует о том, что украинские воины успешно создают условия для будущих основных усилий контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что ВСУ смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу этого лета. Для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

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