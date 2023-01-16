"Речь не идет о годах": в Канаде уточнили сроки поставки ЗРК NASAMS Украине

В Канаде произошел прорыв в поставках оружия Украине, поскольку эта страна готовится отправить нашим Вооруженным силам крупную систему противовоздушной обороны, а другие союзники предоставляют больше оружия. Причем речь идет не о годах – поставки будут осуществлены как можно скорее.

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Об этом заявила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в интервью программе Rosemary Barton Live, пишет издание CBC News. Она подчеркнула, что многие виды оружия, которые сейчас Украине пообещали страны Запада, наша страна просила еще с 24 февраля 2022 года.

"Я бы назвала это раскалыванием льда, потому что многие виды оружия, которые сейчас поставляют нам правительства наших партнеров и союзников, мы просили [об этом] с 24 февраля", – сказала Ковалив.

Она напомнила, что Великобритания недавно объявила, что отправит Украине боевые танки, а Германия испытывает давление, чтобы взять на себя аналогичные обязательства. Также Канада объявила, что купит для Украины национальный усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс NASAMS стоимостью 406 миллионов долларов.

"Это четкие сигналы того, что наши партнеры и союзники твердо стоят на стороне Украины, поскольку они заявили о непоколебимой поддержке, чего бы это ни стоило, сколько бы времени это ни заняло", – сказал Ковалив.

"NASAMS – одна из лучших в мире систем противовоздушной обороны, и мы очень ценим такую большую поддержку со стороны канадского правительства", – добавила она.

При этом система противовоздушной обороны, которую собирается приобрести Канада, еще не создана. Глава компании Raytheon Technologies, производящей NASAMS, сказал, что на производство системы потребуется около двух лет. Но министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада нацелена на более короткие сроки.

"Поставка осуществится настолько быстро, насколько это возможно… На данный момент мы не думаем о годах", – подчеркнула она.

Отмечается, что тесные партнерские отношения со США стали ключевым фактором при покупке.

"Мы работаем все вместе, и мы надеемся, что это произойдет, как только это будет физически возможно", – добавила Ковалив.

Напомним: ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада приобретет у США батарею NASAMS и передаст ее Украине. Эта помощь поможет усилить систему противовоздушной обороны нашего государства. Канадская чиновница поговорила об этом с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным издания Bloomberg союзники Украины поставили более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских систем, самолетов и других вооружений. Теперь самые могущественные страны-члены НАТО посылают еще больше оружия: после нескольких месяцев осторожности Британия заявила о предоставлении Киеву одних из самых мощных основных боевых натовских танков Challenger 2;

– самолет с примерно сотней украинских военных 16 января приземлился в аэропорту Форт Силл, штат Оклахома, США. Защитники Украины прибыли на американскую военную базу, чтобы начать обучение на системах противовоздушной обороны Patriot.

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