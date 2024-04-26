Не нашли работы в Германии: двое мужчин переплыли реку, чтобы вернуться в Украину. Фото

Два брата-украинца решили вернуться в Украину из Германии, где жили последние несколько лет. Однако возвращение они "усложнили" приключениями в виде переплывания Западного Буга в гидрокостюмах и с "вооружением" в виде хозяйственного инструмента для преодоления возможных препятствий – не исключено, что так они старались избежать мобилизации.

Влечение к экстриму, реализуемое в виде незаконного пересечения границы между Украиной и Польшей для братьев, вылилось в привлечение к административной ответственности. Подробности необычного случая рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, переплывя реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы", – рассказали пограничники.

Братья-экстремалы, как выяснилось, на протяжении последних лет проживали в Германии. В последнее время у обоих возникли проблемы с трудоустройством. Не сумев найти работу, мужчины решили вернуться домой – правда, сделать это решили не легальным путем через пункт пропуска, а вне его.

"К "путешествию" подготовились: имели с собой запас продовольствия и инструмент для перерезания проволоки – чтобы преодолевать вероятные препятствия. Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд", – отметили в ГПСУ.

Пограничники также показали фотографии с нарушителями границы, в частности зафиксировавшие "амуницию", с которой братья решили снова ступить на родную землю.

Напомним, случаи, подобные упомянутому, встречаются значительно реже, чем попытки граждан нашего государства сбежать из Украины. Так, в ГПСУ на днях рассказали о задержании очередной "партии" нарушителей границы: их задержали на польском берегу.

Задержанные воспользовались услугами очередного подпольного канала по переправке мужчин призывного возраста за границу: его деятельность, подчеркнули в ГПСУ, прекращена.