'Репутационный прагматизм': у Зеленского объяснили, почему Трамп не будет поддерживать Путина

Советник главы Офиса президента Украины считает, что избранный президент США Дональд Трамп не будет поддерживать российского диктатора Владимира Путина. Республиканец будет действовать исключительно исходя из репутационного прагматизма.

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Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона. Если бы Трамп поддержал Путина, он стал бы вторым номером, а американский политик не сможет играть по таким правилам.

"Я себе совсем не представляю, учитывая биографию Трампа, как он будет играть вторым номером. Только первым. И потому вся инициатива от Трампа будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", – отметил Подоляк.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным.

Избранный президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны. Однако в ходе переговоров диктатор, вероятно, выдвинет ряд своих требований, добавил Волкер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Между украинским президентом Владимиром Зеленским и новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом уже удалось наладить контакт. В настоящее время идет подготовка к предстоящей встрече.

– Тем временем в России заявили о готовности рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркнули, что мирный план не должен предусматривать поражения РФ, и что простых решений в этом вопросе не будет.

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