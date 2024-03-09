'Решили консенсусно': Вениславский рассказал, как в новом законе будет урегулирован вопрос демобилизации. Видео

Решение о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы уже принято консенсусно. Этот срок будут считать с самого начала физического поступления человека на службу.

Пока детали, в частности пропорциональность участия в боевых действиях, еще обсуждаются. Об этом в эфире Oboz Talk рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

"С членами комитета в закрытом режиме, проговаривали цифры, к чему это может привести, какие угрозы национальной безопасности и обороне это может потенциально составлять. Консенсусное решение такое, что 36 месяцев будут являться основанием для увольнения с военной службы", – отметил политик.

"Но детали мы еще в процессе обсуждения. Это будет 36 месяцев однозначно, если человек участвовал в боевых действиях, например. Из этих 36 месяцев человек участвовал в боевых действиях в течение 18 месяцев, в течение 12 месяцев это еще дискутируем", – добавил он.

По словам Вениславского, большинство военных, которые находятся на службе с начала полномасштабного вторжения, будут иметь право на демобилизацию в феврале 2025 года.

"И дальше идет там февраль, июнь, сентябрь, в зависимости от того, когда человек был мобилизован. Но концептуально это решение принято", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 февраля президент Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников. Однако конкретные сроки в документе указаны не были.

– 7 марта президент Владимир Зеленский подписал Указ №149/2024 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы". Речь идет о срочниках, срок военной службы которых истек во время действия военного положения. Их должны уволить в запас в апреле – мае 2024 года.

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