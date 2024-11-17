'Решительные осуждения' против российских ракет: как мир отреагировал на массированную атаку Путина на Украину

Европейские партнеры Украины "решительно осудили" очередной российский ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Террористические действия оккупантов политики назвали "жестокими и неприемлемыми".

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Также партнеры пообещали в дальнейшем продолжать поддерживать Украину. Реакцией на массированный обстрел политики поделились в соцсетях.

Президент Молдовы Майя Санду в соцсети Х заявила, что российские оккупанты продолжают использовать зиму как оружие, чтобы заморозить украинскую нацию до смирения.

"Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре в Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы заморозить нацию до смирения, жестоко и неприемлемо. Молдова стоит рядом с Украиной", – написала Санду.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также осудил массированную атаку России на энергетическую инфраструктуру Украины. Глава дипломатического ведомства отметил, что Норвегия продолжает поддерживать Украину, предоставляя вооружение и помощь в борьбе с российской агрессией.

"В то время как температура падает, а Украина приближается к 1000 дней войны, Россия начала массированные воздушные удары по гражданскому населению. Норвегия осуждает эту незаконную войну и продолжает поддерживать Украину, предоставляя оружие и поддержку против российской агрессии", – отметил глава МИД Норвегии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированный ракетный удар России. Он заявил, что диктатор Владимир Путин показал настоящий ответ всем, кто пытается наладить с ним диалог. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Украине нужен настоящий мир, а не просто умиротворение агрессора.

Напомним, в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.

Ранее сообщалось, что во время массированной ракетно-дроновой атаки войск РФ в ночь на 17 ноября пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского террора в Ривненской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.