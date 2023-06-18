Резников и министр обороны Израиля поговорят впервые с начала полномасштабного вторжения РФ

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в ближайшие дни встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Переговоры глав оборонных ведомств двух стран состоятся впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Примечательно, что о встрече с Резниковым главу минобороны Израиля Галланта якобы попросил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает издание Axios.

Стоит отметить, что израильское правительство по-прежнему осторожно подходит к вопросу войны в Украине, боясь создавать напряженность в отношениях с Россией. Также сдерживающим фактором выступает угроза нанесения ущерба интересам безопасности Израиля в Сирии.

Ожидается, что Галлант и Резников поговорят по телефону в начале следующей недели, чтобы обсудить нелетальную помощь Украине. Планы относительно телефонных переговоров появились после того, как министр обороны США Ллойд Остин спросил Галланта, поговорит ли он со своим украинским коллегой и сделает ли он больше, чтобы помочь Украине.

Неназванные украинские чиновники подтвердили, что Галлант и Резников поговорят в ближайшие дни. Также сообщается, что глава министерства обороны Израиля встретился с Резниковым несколько дней назад в кулуарах встречи Контактной группы обороны Украины.

Во время встречи Галланта с Остином , которая состоялась в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО, Галлант представил политику израильского правительства в отношении военной помощи Украине и подчеркнул, что Израиль не предоставит Украине какое-либо летальное оружие.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может передать Украины системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о "Железном куполе".

Ранее сообщалось, что две неназванные страны планируют приобрести у Израиля более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3, хранящихся на складах. Такая сделка будет проведена впервые.

Как сообщало OBOZREVATEL, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна морально поддерживает Украину, которая уже почти полтора года дает отпор российской оккупационной армии. В то же время глава МИД добавил, что Израиль должен считаться со страной-террористом Россией, потому что там живут сотни тысяч евреев.

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