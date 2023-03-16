Резников послал россиян, а те придумали 'предупреждение' с отравлением: СМИ рассказали, как РФ предлагала Украине капитулировать

В начале полномасштабного вторжения России в Украину государство-террорист выдвинуло министру обороны Алексею Резникову абсурдное предложение. Агрессор заявил главе украинского оборонного ведомства, что наша страна должна "капитулировать".

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В свою очередь Резников был краток и открытым текстом послал россиян вслед за "русским военным кораблем". Об этом говорится в материале польского издания Dziennik Gazeta Prawna.

По информации польского СМИ, разговор с предложением россиян о "капитуляции" состоялся в Бресте, когда украинская и российская делегации еще проводили переговоры феврале-марте 2022 года. Украинская делегация во главе с министром обороны Резниковым летела туда из Польши на вертолете, а за безопасность украинцев отвечал польский спецназ – операторы воинской части "Командос", которая дислоцируется в Люблинке.

Один из участников событий рассказал, что полет в Беларусь на переговоры был рискованным и украинская делегация даже не была уверена в том, что сможет оттуда вернуться. При этом собеседник польского издания заявил, что в начале полномасштабного вторжения еще была надежда на то, что россияне будут "говорить по-настоящему", однако такие надежды быстро развенчали сами представители страны-агрессора.

Во время одного из таких разговоров российская делегация предложила, чтобы Украина объявила о капитуляции. По словам источника польского издания, Резников ответил на это, ссылаясь на знаменитую цитату украинского защитника острова Змеиный "русский военный корабль – иди на**й".

Польское СМИ также упомянуло о полете украинской делегации на переговоры с РФ в столицу Турции Анкару. Примечательно, что именно тогда в начале марта 2022 года у представителей Украины появились симптомы сильного отравления. Анализы провели и в Анкаре, и во Львове после возвращения делегации.

Через несколько месяцев после этого, один из участников переговоров, Рустем Умеров подтвердил, что его результат показал отравление неизвестным химическим веществом. Позже было определено, что количество ядовитого вещества не угрожало жизни. Как сообщил польскому изданию один из участников переговоров, это должно было быть "предупреждением" от россиян, что члены украинской делегации находятся "в пределах их досягаемости".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

Ранее Резников высказал убеждения, что очередная, уже десятая, встреча в формате "Рамштайн", принесет позитивные новости для Украины. По ее результатам, наша армия получит усиление ПВО, боезапаса, тренировки и формирования "бронированного кулака".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле выдали новые циничные заявления в контексте войны, развязанной страной-агрессором в нашей стране. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о "неизбежном" восстановлении отношений Украины и России.