Резников рассказал, от чего будет зависеть заход ВСУ в Крым, и указал на 'нюансы' с ударами по России

Заход Вооруженных сил Украины в Крым будет зависеть от ситуации на фронте, в частности, от наступательных и оборонных операций. Также будут влиять многие другие факторы, среди которых – даже погода. Западное оружие Украина не применяет для ударов по территории РФ, в то же время может бить им по оккупированным Крыму, Донетчине и Луганщине, чтобы уничтожать оккупантов или их логистические цепочки.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "24 каналу". В частности, его спросили, возможен ли заход ВСУ в Крым до передачи Украине истребителей и дальнобойных ракет Taurus или ATACMS.

"Не возьмусь отвечать. Это скорее вопрос ситуации на фронте: как будут развиваться события, как будут продвигаться наши парни и девушки в наступательных операциях, как будут проводить оборонные операции, какое будет развитие поддержки вооруженных сил россиян – много факторов. Какая будет погода. Даже она – серьезная" фактор: есть дожди или нет, есть зима со снегом или морозом или нет", – ответил Резников.

Глава Минобороны добавил, что не хотел бы делать такие предположения или прогнозы.

"Мы и так делаем невозможное, удивляя весь мир после 24 февраля 2022 года. И даже сегодняшнее контрнаступление мы совершаем без доминации в воздухе, что в принципе по стандартам современных стран НАТО практически невозможно. Но мы это делаем", – сказал он.

Кроме того, Резникова спросили, почему западные партнеры не позволяют наносить удары по территории РФ предоставленным оружием, хотя признают, что ВСУ могут поражать цели в России и военные цели абсолютно законны.

"Это для нас контраст, а для них – условия ведения международной деятельности каждой страны. Они исходят из своих собственных интересов и нам помогают исходя из своих собственных интересов. Каждая страна принимает решения с пониманием, что для них является повышением уровня эскалации взаимодействия их с Россией, что нет. Что приятно – этот уровень эскалации эволюционирует", – сказал министр.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года просил у партнеров ПЗРК Stinger – передача другого вооружения тогда была невозможна: танков, артиллерии калибра 155 мм, HIMARS, самолетов, Patriot. Сегодня все это стало возможным.

"Действительно, принципиальным условием являются письменные гарантии нашим партнерам, что мы не будем применять средства поражения по территории официально признанной Россией. Но каждый раз мы подчеркиваем, что будем применять оружие для деоккупации временно оккупированных украинских земель, расположенных в международно признанных границах 1991 года", – сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что всегда говорит об этом во время переговоров:

"Я всегда подчеркиваю партнерам, чтобы быть честным. А это значит, что и Крым, Донецк, Луганск – есть Украина. Так что мы можем применять, чтобы уничтожить врага или его логистические цепочки".

По словам Резникова, помощь поступает каждый раз, когда ВСУ демонстрируют успехи собственным оружием.

"Каждый раз, когда мы делаем что-то сами, приходит помощь Запада. Я напомню первый случай. Апрель 2022 года, мы никак не могли получить средства противокорабельного поражения – противокорабельные ракеты Harpoon. По разным причинам – технические или еще какие – все никак не получалось. После того, как два украинских творения "Нептун" отправили флагман российского флота "Москву" ко дну Черного моря и создали теперь модерновый будущий современный музей для посещения на дне моря – мы получили Harpoon", – рассказал министр.

Указанные ракеты помогли освободить остров Змеиный, что в свою очередь позволило открыть зерновой коридор, сказал он.

"От двух выстрелов "Нептуном" сегодня не так голодают люди в Африке, или в странах Южной Азии. То же самое касается и других вещей. Когда "бавовна" расцветает на территории России, то это или кто-то у них курил там, где запрещено, или это какое-то украинское творение. Если "бавовна" расцветает на временно оккупированных территориях, здесь может быть и то и другое", – пояснил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Резников опроверг слухи о якобы "усталости от войны" или "недовольстве контрнаступлением ВСУ" со стороны Запада. По его словам, ни того, ни другого нет, а западная поддержка не ослабевает.

– Министр обороны Украины также заявил, что летчики ВСУ уже начали обучение на истребителях F-16, минимальный срок которого составляет полгода.

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