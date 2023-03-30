Резников с украинскими десантниками 'обкатали' очередную партию западной военной техники: Strykers и Cougars в умелых руках. Видео

Министр обороны Алексей Резников совместно с воинами Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины испытал американские бронемашины Stryker и Cougar. Он отметил, что полученные от США современные ББМ – теперь в умелых руках украинских десантников.

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Соответствующее видео Резников опубликовал в своем Twitter 30 марта. "Strykers & Cougars теперь в умелых руках ДШВ Украины. Взял их на тест-драйв. Я рад, что самые лучшие военные мира получают лучшую технику от наших партнеров", – написал глава Минобороны.

Он выразил уверенность, что новые бронемашины от западных партнеров приблизят Украину к победе над агрессором.

Резников также поблагодарил за предоставленную помощь президента США Джо Байдена, главу Пентагона Остина Ллойда и весь американский народ.

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