''Отличный пример немецкого качества'': Резников испытал БМП Marder в Украине. Видео

Министр обороны Украины Алексей Резников лично испытал боевые машины пехоты (БМП) Marder, которые на днях передала Германия. Он высоко оценил полученную технику, назвав ее отличным примером немецкого качества.

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Соответствующее видео Резников 29 марта обнародовал в своем Twitter. "С нетерпением ждем возможности приручить "леопарды" в ближайшее время. Мне нравится, как они ревут", – написал глава Минобороны (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Он также пригласил на тест-драйв посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и поблагодарил власти ФРГ за предоставленные Marder.

Всего Украина должна получить 40 таких БМП.

По данным BILD, в минувшие выходные в Украину прибыли до 21 танка Leopard 2A6 и до 40 БМП Marder.

Украинские экипажи предварительно в течение шести недель обучались пользоваться этой техникой на территории Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Marder уже направляются в Украину.

– 27 марта стало известно, что в Украину прибыли БМП Marder, британские танки Challenger 2, а также американские бронемашины Stryker и Cougar. Резников лично испытал Challenger.

– 28 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил передачу 18 обещанных танков Leopard 2. Они также уже прибыли в Украину.