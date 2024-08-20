Результат заметен не сразу: авиаэксперт Храпчинский объяснил, какой вред причиняют обстрелы российских складов и аэродромов. Видео

Удары по российским аэродромам и НПЗ очень важны для Украины, хотя результат этих обстрелов не приносит мгновенного результата. Однако в стратегическом плане крайне важно сокращать способности России вести войну. Даже удары по небольшим предприятиям приносят оккупантам очень большой вред.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, результат таких атак является долгим процессом. Впрочем, уже сейчас можно увидеть уменьшение использования оккупантами авиабомб.

"Результат ударов, в результате которых уничтожен НПЗ или склад с вооружением, мы не увидим мгновенно. Это долгий процесс, он предусматривает и потерю определенных складов, например, ближе к линии фронта. Думаю, что через неделю-полторы мы увидим результативность и от ударов по НПЗ за счет того, что на российских пабликах начнут ныть, что нет топлива, чтобы заправлять танки или другую технику", – отметил он.

По словам эксперта, через неделю после активных ударов по складам с вооружением на российских аэродромах было зафиксировано уменьшение использования крылатых авиабомб.

"Надо и дальше работать по таким весомым целям, не обходить заводы, производящие вооружение, и желательно даже небольшие заводы, производящие маленькие элементы, даже те же трубки гидравлические для самолетов. Это тоже может повлиять существенно на способности России", – сказал Храпчинский.

Он отметил, что Украина не может нанести мощный удар ракетами Tomahawk или ATACMS по России, потому что партнеры пока не дают разрешение. Но мы можем нанести тысячи мелких порезов, приводящих к обескровлению Российской Федерации на стратегическом уровне.

"Например, удары по аэродромам, где была уничтожена техническая часть, не позволяют оперативно ремонтировать самолеты. А некоторые российские инженеры уже годами скулят, что имеют всего один ключ для замены винтов на Ту-95 на четыре самолета. Поэтому удары по технической эксплуатационной части, где ремонтируются и обслуживаются самолеты, которые активно задействованные в боевых действиях, приводит к паузе в возможности ремонтировать, обслуживать, выпускать самолеты. И это оказывает существенное влияние на возможности врага", – отметил авиаксперт.

Храпчинский добавил, что с одной стороны ВСУ имеют проблемы на фронте в Донецкой области, а с другой стороны мы видим мощные стратегические решения со стороны Украины относительно Курского направления, ударов по НПЗ и по аэродромам оккупантов.

"Россия все же получает от Украины пощечины, которые не позволяют ей маневрировать и в дальнейшем могут обескровить уже даже линию фронта", – считает он.

Эксперт выразил убеждение, что "бавовна" на российских военных аэродромах будет продолжаться. По его словам, следующим логичным шагом была бы попытка атаковать аэродром "Халино" в Курской области. Оттуда россияне запускают по Украине "Шахеды".

Кроме того, на этом аэродроме базируется полк против воздушной обороны, входящий в третью линию обороны Москвы.

"Удар по Курскому аэродрому позволит уменьшить возможность защиты Москвы. Тогда мы, возможно, сможем увидеть уже не только попытки россиян сбить что-то в районе аэродрома Чкаловский под Москвой, а уже, например, уничтоженный на этом аэродроме самолет Судного дня. Это самолет, на котором Путин планирует покидать Россию в случае ядерной угрозы", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анатолий Храпчинский сказал, что у России нет четкого постоянного количества изготавливаемых в определенный период ракет. Потому что серийное производство как таковое у врага не налажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

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