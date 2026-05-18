РФ атаковала дронами АЗК Ukrnafta: пострадали две сотрудницы компании

В ночь с 17 на 18 мая 2026 года россияне цинично и целенаправленно атаковали объект гражданской инфраструктуры – автозаправочный комплекс UKRNAFTA на Днепропетровщине.

В результате удара БпЛА типа "Италмас" существенно повреждены здание и оборудование АЗК.

Пострадали двое сотрудниц компании – Татьяна Гордиенко и Елена Скорик. Они получили минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Коллегам оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, угрозы жизни нет.

"UKRNAFTA, как государственная сеть, продолжает обеспечивать работу десятков АЗК в прифронтовых регионах, где доступ к топливу остается критически важным для людей, общин, экстренных служб и бизнеса. Это часть социальной ответственности компании перед людьми и страной, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Безопасность людей – наш главный приоритет. Именно поэтому на всех объектах сети, которые работают вблизи зоны боевых действий, внедряются дополнительные меры защиты".

Для защиты персонала и клиентов компания усиливает меры безопасности на таких объектах. На АЗК устанавливаются защитные конструкции, укрытия для персонала, системы обнаружения дронов и другие средства реагирования на угрозы.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.