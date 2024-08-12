УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

РФ держит ракетоносители в Черном и Средиземном морях: детали

Алексей Лютиков
War
1 минута
351
РФ держит ракетоносители в Черном и Средиземном морях: детали

Страна-террорист Россия продолжает держать ракетоносители на боевом дежурстве. По состоянию на утро 12 августа в акватории Черного моря находится один вражеский корабль.

Видео дня

Общий залп крылатых ракет "Калибр" может составлять 4 единицы. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Также в ВМС ВСУ отметили, что за сутки 11 августа в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 10 судов к Черному морю, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море было зафиксировано 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

РФ держит ракетоносители в Черном и Средиземном морях: детали

Напомним, российские захватчики продолжают держать часть кораблей в оккупированном Севастополе. При этом враг пытается прятать их в бухтах, чтобы спасти от ударов Украины.

Ранее сообщалось, что Украина работает над взаимодействием с НАТО относительно общих возможностей защиты от ударов российских ракет и дронов. Вместе можно добавить больше безопасности и стабильности украинцам и всей Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!