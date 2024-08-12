РФ держит ракетоносители в Черном и Средиземном морях: детали

Страна-террорист Россия продолжает держать ракетоносители на боевом дежурстве. По состоянию на утро 12 августа в акватории Черного моря находится один вражеский корабль.

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Общий залп крылатых ракет "Калибр" может составлять 4 единицы. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Также в ВМС ВСУ отметили, что за сутки 11 августа в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 10 судов к Черному морю, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовском море было зафиксировано 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, российские захватчики продолжают держать часть кораблей в оккупированном Севастополе. При этом враг пытается прятать их в бухтах, чтобы спасти от ударов Украины.

Ранее сообщалось, что Украина работает над взаимодействием с НАТО относительно общих возможностей защиты от ударов российских ракет и дронов. Вместе можно добавить больше безопасности и стабильности украинцам и всей Европе.

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