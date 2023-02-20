РФ изменила тактику обстрелов и прячет ракеты в руслах рек, – Игнат

Вражеская армия России начала по-новому атаковать украинские города ракетными ударами. Оккупанты придумали новую тактику, чтобы пытаться обойти средства противовоздушной обороны Украины.

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Об этом сказал Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в эфире национального телемарафона в воскресенье, 19 февраля. По словам военного, российские захватчики начали пускать ракеты над руслами рек.

В частности, они запускают снаряды над руслами Южного Буга и Днестра. Россияне таким образом пытаются прижимать запуски ракет как можно ниже, чтобы "обхитрить" комплексы ПВО.

Такую тактику армия государства-агрессора использует и во время ночных, и во время дневных ракетных обстрелов. Причем раньше ночью россияне запускали по Украине только дроны-камикадзе.

По словам Игната, ранее российские военные устраивали атаку примерно раз в две недели, а теперь выпускают ракеты чаще, но небольшими количествами.

Представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк также ранее отметила, что из-за низкой эффективности массированных ракетных атак, Россия сосредоточилась на более частых ударах меньшим количеством ракет. Таким образом, россияне стремятся истощить силы украинской противовоздушной обороны.

По ее словам, в РФ наблюдаются существенные проблемы с пополнением запасов ракет, в частности – "Калибр" морского базирования.

Ранее Игнат сказал, что российская армия к годовщине полномасштабного вторжения пытается сокращать промежутки между ракетными атаками на украинские города. Оккупанты хотят досадить украинскому государству, а также истощить средства противовоздушной обороны.

Он считает, что до 24 февраля Россия будет использовать все виды оружия, чтобы атаковать с неба – ракеты, дроны, воздушные шары.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Игната, Россия может иметь еще сотни ракет Х-22, которые не могут сбивать ВСУ. Россияне будут продолжать производить новые ракеты и использовать все компоненты, которые остались для производства высокоточного вооружения.

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