Россия может поставить бывшего президента Украины Виктора Януковича президентом временно оккупированных земель. Обсуждения сосредоточены на дальнейших действиях с точки зрения политической стратегии.

Такое мнение высказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Он отметил, что информация, которая сейчас циркулирует в СМИ, касается учений с использованием ядерного оружия с участием нелегитимного президента Александра Лукашенко и Белоруссии.

"При чем здесь Янукович? Мне кажется, что там игра будет гораздо интереснее, чем просто обучение. Я думаю, что они пытаются все-таки разобрать, что дальше и как делать. Я не исключаю, что знаете как в случае в Финляндии, появилось определенное правительство Финской народной республики, не исключаю, что Януковича могут сейчас выставить как что-то на эти оккупированные земли. Сделать его президентом этих оккупированных земель", – сказал эксперт.

Он уточнил, что обсуждения сосредоточены на дальнейших действиях с точки зрения политической стратегии. Сегодня, например, по его словам, выступления генерала Ходжеса и Каспарова выразили скептицизм по поводу западной помощи. Каспаров упомянул тысячи танков, которые США имеют в резерве, но Украине предоставляется только небольшая часть. Генерал также подчеркнул отсутствие политической воли.

Еще один важный сигнал – слушание в Конгрессе США, где представители обсуждали использование американского оружия за пределами Украины. Выяснилось, что ограничения были введены администрацией, а не Конгрессом.

"Более того, что очень интересно, что состоялось слушание посла по личным поручениям по Украине в Конгрессе США, где ему тоже задали вопрос, что Конгресс США не ограничивал использование Американского оружия на расстояниях больше, чем границы Украины, дальше, чем границы Украины. . Потому что понимает, что выживаем из этого государства и что такое решение было принято исключительно администрацией. Четвертый интересный сигнал – это не участие президента США в том, что называется саммит мира для Украины. Я не знаю, как объединить все это, прямо скажу, я пытаюсь объединить, но пока у меня почему-то получается такая не совсем благоприятная для нашего государства картина", – сказал Козий.

По его мнению, все эти сигналы, включая последние аресты в Украине, создают не совсем подходящую картину для нашего государства. Возможно, Запад сомневается в готовности Украины построить некоррумпированное государство и пытается ограничить его, чтобы заставить действовать правильно. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Россию к агрессивным действиям.

Он добавил, что сейчас картина выглядит нелестной. Коррупция в Российской Федерации, в том числе аресты в Министерстве обороны, может привести к изменениям. Возможно, это будет только показательная чистка, как в сталинские времена.

Сказать, что это только обучение с ядерным оружием, по мнению эксперта, было бы слишком просто.

"Потому что очевидно, что Янукович там не для того. Только исходя из того, конкретно так. Мне кажется, что ключевая фигура в дальнейшем или троянский конь в дальнейшем все-таки будет не Янукович, а Медведчук. Это просто предположение. Поэтому готовьтесь не к лучшему, это однозначно. Пока мы не будем иметь современное украинское оружие, столько, сколько захочет иметь его любимый генерал в Вооруженных силах Украины, до тех пор мы себя чувствовать спокойно не будем, это однозначно. Оружие должно быть украинским", – резюмировал Игорь Козий.

Напомним, в Белоруссию 24 мая прибыл самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлился в 12:50 в аэропорту Гомеля.

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