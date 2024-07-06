РФ положила до 5 тысяч солдат, чтобы захватить всего один квартал в Часовом Російські війська зайняли частину мікрорайону ре Яру - ОСУВ 'Хортица'

Российские кафиры заняли часть города Часов Яр, войдя прямо в руины, которые они сами же и повлекли. При этом для захвата всего одного квартала Кремль положил до 5 тысяч кафиров.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что враг продолжает давить и проводит активные боевые действия по разным направлениям, но Силы обороны удерживают позиции и эффективно отражают атаки.

Волошин рассказал, что за прошедшие сутки в городе Часов Яр (Донецкая область) было зафиксировано более 250 обстрелов из разных видов вооружения. Российские войска заняли часть микрорайона и понесли значительные потери.

"Там противник около 5 тыс. положил за время операции по взятию одного или полутора кварталов Часового Яра. Российские матери и жены должны знать, что их 5 тыс. человек не вернется домой, потому что пытались взять определенный район населенного пункта", – сказал он.

Спикер ОСУВ "Хортица" также сообщил, что подразделение 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила с помощью дронов уничтожило "интересную технику". В частности, речь идет о вражеской самоходной установке "Тюльпан".

Кроме того, Волошин объяснил слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об увеличении линии активного фронта. По его словам, это касается Торецкого направления, где противник пытается вести активные боевые действия, обстреливая населенные пункты из разных видов вооружения и авиации.

Он уточнил, что враг активно обстреливает такие населенные пункты как Шумы, Нью-Йорк, Торецк, Железное, Северное и Южное.

"Поэтому имелось в виду, что враг пытается со стороны Горловки как раз на Торецком направлении в сторону Константиновки штурмовать позиции наших военных. Конечно, он преобладает там пехотой и применяет также артиллерию и авиацию", – объяснил Волошин.

Утром 4 июля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что подразделения Сил обороны Украины вышли из микрорайона Канал в Часовом Яру. Удержание позиций стало нецелесообразным из-за значительных разрушений, существовала большая угроза жизни украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России пытаются расширить свое продвижение в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Бои ведутся в районах Часового Яра, Клещиевки и Калиновки, которые противник пытается взять под свой контроль.

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