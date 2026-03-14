РФ прячет военную технику в оккупированных городах из-за потерь на фронте: 'Атеш' показал фото

Российские оккупанты теряют все больше военной техники вблизи линии фронта. Чтобы уменьшить убытки, захватчики перемещают свои машины вглубь тыла – на 30-35 км от передовой.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны отметили, что вся информация о технике содержится в их списках.

"Атеш" зафиксировал скопление техники оккупантов в Северодонецке

По имеющимся данным, в течение последних недель агенты "Атэш" зафиксировали наращивание военной техники оккупантов в Северодонецке Луганской области.

По словам партизанского движения, это связано с увеличением эффективности дальних ударов и атак FPV-дронов, в связи с чем россияне отводят технику из прифронтовых Северска, Кременной и Белогоровки на 30–35 км вглубь, в Лисичанск и Северодонецк. В частности, в разных районах города также зафиксированы военные автомобили с символикой Z.

"Места стоянок установлены, владельцы идентифицированы – известно, где они живут и где паркуются. Все автомобили уже в наших списках. И здесь они тоже не окажутся в безопасности – "Атеш" отслеживает новые локации", – говорится в сообщении.

Напомним, агенты "Атеш" нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов на Херсонщине. Добиться этого удалось путем вывода из строя трансформаторного шкафа вышки связи, на которой были установлены антенны РЭБ.

Как писал OBOZ.UA, украинские партизаны продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Недавно серию диверсий совершили на железной дороге в Луганске.

