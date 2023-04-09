РФ стягивает силы на север Крыма, но врагу не поздоровится: Свитан спрогнозировал начало контрнаступления

Российские войска стягивают военную технику и личный состав на север Крыма. Однако украинская разведка видит все передвижения оккупантов и наши Вооруженные силы стремятся уничтожить ресурсы врага раньше, чем они окажутся на линии фронта.

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Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью проекту "Орестократия". По его словам, украинские войска располагают средствами дальнего поражения, в частности, удары беспилотниками могут достичь любой цели в Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В последнее время, буквально несколько дней, начались определенные движения у россиян, переброска техники, переброска личного состава, снаряжение в район севера Крыма, в основном на переходы", – рассказал эксперт.

Он отметил, что переброска техники, боеприпасов и топлива фиксируется в оккупированном Мелитополе – в частности, в сторону аэродрома и депо.

"Вот уже несколько ночей подряд идет поражение этих всех средств, после того как они стационарно уже базируются. Мелитополь это все видит и слышит, и в Крыму также это все подгорает плюс в районе Севастополя, Симферополя до аэродромов, до определенных мест хранения определенных средств туда мы также достаем. И крымчане в районе Севастополя, Симферополя слышат такие же удары", – пояснил Свитан.

По его словам, у ВСУ есть беспилотники с дальностью полета до 300 км, способные достать до любой точки Крыма.

Эксперт спрогнозировал, что в начале нашего контрнаступления будут уничтожаться крупные военные базы оккупантов, и частично эти действия уже предпринимались на этой неделе. Вероятно, именно начало контрнаступательных действий имел в виду президент Владимир Зеленский, когда, выступая в Чернигове, анонсировал неделю хороших новостей, отметил Свитан.

"Всегда наступательные действия начинаются с уничтожения самых дальних средств России, а потом идут ближе и ближе к фронту. То есть где-то месяц мы будем работать, прожигая пути снабжения и базы противника на Запорожском, Херсонском направлении и в Крыму", – считает эксперт.

Он отметил, что в основном задача ВСУ стоит на поражение аэродромов, авиационной техники, систем управления, командных пунктов и топливоприемников противника.

"Возле любого аэродрома есть определенные бочки с авиационным керосином или топливоприемники, которые в принципе, если поджечь, то хорошо горят. Это такие боеприпасы недалеко аэродрома, иногда складируются в районе разных зернохранилищ и птицефабрик, выполняющих такую еще военную функцию", – рассказал Роман Свитан.

Он напомнил о пожарах на птицефабриках в Крыму, где оккупанты сосредоточивают свои военные грузы. А недавняя "бавовна" в Мелитополе поразила топливоприемник, о чем свидетельствовал высокий столб дыма.

"Это кстати самый оптимальный вариант – начинать всегда с топлива. Если нет топлива. то точно никто никуда не полетит и не поедет", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля Зеленский рассказал о планах по деоккупации Крыма. По его словам, наша страна всеми способами готовится к освобождению полуострова.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 12 шагов по освобождению Крыма. Сред них – привлечение к ответственности коллаборантов, освобождение узников Кремля, демонтаж Крымского моста и переименование Севастополя в Ахтиар.

– Генерал США Бен Ходжес заявил, что Крым является решающей территорией в войне. Скорее всего, контрнаступление ВСУ будет нацелено именно на деоккупацию полуострова, считает он.

– Представительница президента в АР Крым Тамила Ташева назвала возможный способ освобождения полуострова. Скорее всего, он будет деоккупирован военным путем.