РФ стянула 17 тысяч военных к Кременной, в Украину вернулись даже некоторые вагнеровцы, – Евлаш

На востоке России Россия развернула подразделения 25 общевойсковой армии. В районе Кременной в Луганской области, в частности, на позициях находятся более 17 тысяч оккупантов, возвращаются на войну против Украины и бывшие члены российской частной военной компании "Вагнер".

Ключевая задача, которую поставил Кремль перед оккупантами на Кременском направлении – удержать его, однако подавляющему большинству захватчиков не хватает подготовки. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас фиксируется возврат на передовую наемников ЧВК "Вагнер". Однако, по оценке Евлаша, преимущественно это "остатки от тех недобитков, которые остались после того, как вагнеровцы были разбиты в конце весны – в начале лета".

В частности, фиксируются случаи назначения вагнеровцев на руководящие или инструкторские должности в российских подразделениях.

Однако в ВСУ считают, что тактической угрозы вагнеровцы больше не несут.

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В то же время Евлаш рассказал о развертывании Россией на востоке Украины своей 25 общевойсковой армии.

"Сейчас ее численность составляет более 17 тысяч. Они (оккупанты. – Ред.) заняли свои позиции вблизи Кременной. Их основная задача – держать это направление, но подготовленность этого личного состава остается на невысоком уровне. Эти военные были набраны по контракту или переведены с других подразделений", – очертил ситуацию начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Он добавил, что в районе Кременной оккупанты сейчас не рискуют идти в штурмы. В то же время, они используют авиацию, чтобы компенсировать работу артиллерии.

Напомним, ранее Евлаш прояснил ситуацию вокруг Бахмута. Сейчас оккупанты там прилагают максимальные усилия, чтобы удержать северный фланг и не допустить продвижения ВСУ. Захватчики прекрасно понимают: если потеряют позиции севернее Бахмута – окажутся в реальном полуокружении.