РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: что известно

Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море. Поэтому общий уровень ракетной угрозы в Украине повышен.

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Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram. Военные отмечают, что к фрегату снова добавился малый ракетный корабль.

"Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей - до 16 "Калибров". Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, реагируйте оперативно!" – сообщают военные.

Как сообщалось ранее, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что атаки по российским оккупантам в Крыму будут продолжаться. Для Украины важно продолжать оказывать давление на врага с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказал, что поражение легендарного крейсера "Москва" украинской противокорабельной ракетой "Нептун" 13 апреля 2022 года стало большой потерей для России. В результате затопления крейсера северо-западная часть Черного моря превратилась в так называемую серую зону.

– Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого СБУ применяет два вида дронов собственного производства, способные не только нести почти тонну взрывчатки, но и наносить поражение ракетами.

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