Родители погибшего Героя Украины передали Залужному сын сына: как отреагировал генерал. Фото

Родители украинского защитника Дмитрия Церахто передали бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному шеврон их сына. Они попросили военного почтить память погибшего Героя Украины.

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Об этом рассказал сам Залужный. Он показал письмо от родителей и фотографию Дмитрия.

Дмитрий Церахто имел позывной "Грек", был главным сержантом взвода и служил в третьей отдельной штурмовой бригаде. Он, как и большинство украинцев, верил в победу. Также Дмитрий очень уважал Залужного.

Указом президента Зеленского 6 декабря 2023 ему было присвоено звание Героя Украины. Героя наградили орденом "Золотая Звезда". К сожалению, посмертно.

"Мы получали его награду от президента Украины вместе с Вами в один день, но постеснялись тогда подойти к Вам, выразить Вам свое уважение и передать этот шеврон. Поэтому просим Вас почтить память о нашем сыне и принять его сейчас", – рассказали Валерий и Татьяна Церахто.

"Татьяна и Валерий. Шеврон дошел до меня. Он у меня... Помним всех..." – ответил уже бывший командующий ВСУ.

25-летний Дмитрий Церахто погиб во время вражеского штурма позиций под Бахмутом в январе 2023 года.

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