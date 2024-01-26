Родственники украинских пленных не нашли на обнародованных роспропагандой кадрах авиакатастрофы Ил-76 характерных признаков своих близких – Коордштаб

Родственники украинских защитников, которые находятся в российском плену и якобы могли быть на борту разбившегося в Белгородской области РФ самолета Ил-76, посмотрели видео с места его падения, которые распространили роспропагандисты. На этих кадрах, где были показаны фрагменты тел, они не нашли особых признаков, которые указывали бы на их родных.

Видео дня

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там 26 января состоялась встреча с родными и близкими украинских военнопленных.

Глава Штаба, начальник ГУР МО Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что на данный момент отсутствует достоверная по поводу того, кто мог действительно находиться на борту упомянутого самолета.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", – сказал он.

Секретарь координационного штаба Дмитрий Усов сообщил, что Россия дала ответ на неоднократные обращения украинской стороны с большой задержкой, сославшись на один из списков пленных, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января", – говорится в сообщении.

Представитель СБУ Сергей Андрущенко отметил, что последние действия страны-агрессора свидетельствуют о том, что россияне пытаются скрыть от мира настоящие причины авиакатастрофы. В РФ сразу заявили, что они не допустят международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76.

"Координационный штаб настаивает на всестороннем и компетентном международном расследовании этого события и сделает все возможное, чтобы правда была установлена", – отметили в Штабе.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока Украина не увидела никаких признаков пребывания десятков людей на борту самолета Ил-76. В ООН также говорят, что не могут проверить, были ли на борту украинские пленные.

Лубинец отметил, что Россия официально до сих пор не предоставила ни одной фамилии погибших на Ил-76. Так называемые списки украинских пленных, которые появились в сети, были распространены пропагандистскими каналами – их намеренно вбросили в наше информационное пространство.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Роспропагандисты начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете якобы были украинские военнопленные.

– В ГУР подтвердили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными, и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, отметили там. В ГУР также не исключают, что РФ могла использовать украинских пленных как "живой щит" для транспортировки оружия.

– Россия быстро воспользовалась падением Ил-76 для распространения фейков. Агрессор преследовал две цели: посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ей военную поддержку.

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