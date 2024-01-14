Рогозин пожаловался на 'осиное гнездо' украинских дронов на Запорожье и уже угрожает россиянам расстрелами

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на резкое увеличение количества дронов в ВСУ. В частности, он заявил, что теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе ВСУ есть отделение операторов дронов.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Также он пожаловался на российских спекулянтов, продающих изделия для фронта в несколько раз дороже, и пригрозил им расстрелом.

По словам Рогозина, по всему Запорожскому фронту "карусель украинских дронов". Они незаметны, однако когда оккупанты попадают в прифронтовую деревню, они оказываются в осином гнезде, "вокруг них все жужжит".

"У въезда в воздухе дежурят FPV-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему…(). Вчера враг атаковал соседнее с нами подразделение. За пол часа прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП. Если для них цена цели выше потери двух десятков FPV-дронов, они их не жалеют. И они у них есть излишне", – заявил эксглава "Роскосмоса".

Он пожаловался, что из-за работы FPV-дронов оккупанты не могут провести ротацию на позициях в этом направлении. Также приспешник Путина подчеркнул, что оккупационным войскам необходимо выбираться из затруднительного положения и разработать технический ответ.

"Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с наступлением холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, нужно реагировать на эту новую действительность, оперативно производить технический ответ", – заявил он.

Также Рогозин пожаловался на спекулянтов в России, которые предоставляют армии изделия, которые в 3-4 (или даже больше) раза дороже. За такие действия, по его словам, россиян, причастных к спекуляциям, необходимо расстреливать.

Напомним, что в Министерстве цифровой трансформации Украины призвали граждан собирать дома FPV-дроны для фронта. Там отметили, что в то время, когда в стране развивается производство БПЛА, а компании набирают обороты, каждый может присоединиться к уничтожению оккупантов, даже находясь в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины, уничтожающие российских оккупантов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, используют для этого FPV-дроны. Путинская армия очень уязвима к ним, поскольку захватчики не способны им противостоять, говорят в британской разведке.

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