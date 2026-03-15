Россия атаковала Украину дронами: украинские воины обезвредили 90 из 97 БпЛА

В ночь на 15 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 97 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать дроны россияне начали около 18:00 накануне, 14 марта.

В течение ночи они атаковали украинские города и села 97 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Орла, Курска, Миллерово, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Подавляющее большинство запущенных вражеских дронов – около 70 – оказалась "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Новость дополняется

Последствия российской атаки

Над Днепропетровщиной вечером, ночью и утром силам ПВО удалось уничтожить 17 ударных дронов врага, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Захватчики атаковали три района области более 10 раз. Били и дронами, и артиллерией.

На утро 15 марта известно о по меньшей мере трех пострадавших гражданских.

Так, в Никопольском районе россияне били по Никополю, Червоногригорьевской, Покровской, Марганецкой громадах. Повреждены инфраструктурный объект и частные дома.

В Кривом Роге и Карповской громаде изуродована инфраструктура. Ранены двое мужчин. По данным "Свои. Кривой Рог", под ударами оказалась транспортная инфраструктура, пострадавшим – 36 и 27 лет.

В Шахтерском Синельниковского района из-за обстрелов РФ повреждены магазин и пятиэтажка. Вечером накануне в этом же районе россияне ранили 55-летнюю женщину.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на Сумщине российский БпЛА ударил по пригородному поезду. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Но из-за атаки "Укрзалізниця" временно изменила маршруты.

Также оккупанты ударили по центру Херсона. Среди пострадавших – трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!