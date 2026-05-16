Россия атаковала Украину дронами: украинские воины обезвредили 269 из 294 вражеских БпЛА

В ночь на 16 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 294 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 269 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Россия атаковала Украину дронами: сколько БпЛА удалось сбить

В ночь на 16 мая противник атаковал украинские города и села 294 БпЛА – как ударными, типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", так и имитаторами типа "Пародия".

Запускали захватчики свои дроны с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 269 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС.

Последствия вражеского террора

На Сумщине под вражескими ударами ночью оказались города Шостка и Тростянец. Враг бил по жилым секторам населенных пунктов.

"В результате обстрела горели дома и хозяйственные постройки. Из-за угрозы повторных атак спасатели временно приостанавливали работы и отходили в безопасное место. Все очаги возгорания пожарные ликвидировали", – рассказали в ГСЧС.

Люди в результате вражеских обстрелов не пострадали.

На Днепропетровщине враг более 20 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Мировская громады.

Горели 17 авто и 15 мопедов. Еще одна машина и частный дом побиты. Пострадал 22-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе пострадали Кривой Рог и Софиевская громада. Изуродованы инфраструктура и частный дом.

В Синельниково горели более 10 автомобилей.

В Одесской области под вражескими ударами оказался Измаил. Повреждения получила жилая и портовая инфраструктура.

Зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже.

Кроме того, поврежден одноэтажный жилой дом. Там пострадали два человека.

В результате атаки также получила повреждения портовая инфраструктура – складское помещение и админздание. На объектах выбито остекление.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на территорию образовательного учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью оккупанты снова атаковали Харьков. В облцентре вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Также вражеский дрон повредил укрытие музея Сковороды на Харьковщине.

А в Херсоне враг ударил по машине ООН. Генсек международной организации Гутерреш выразил обеспокоенность, но не упомянул о России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!