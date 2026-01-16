Россия ночью снова атаковала Украину: защитники обезвредили 53 дрона из 76-ти

В ночь на 16 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 76 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 53 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Во время очередной ночной воздушной атаки, начавшейся около 18:00 накануне, 15 января, противник атаковал 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной части Донецкой области.

В частности, враг задействовал для ударов около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ

Последствия российского террора

Враг продолжал бить по Днепропетровщине, в частности по Никополю и Покровской громаде, которые практически ежедневно страдают от вражеских ударов. По населенным пунктам оккупанты наносили удары FPV-дронами и артиллерией.

На Солонянскую громаду Днепровского района враг направил БПЛА. Там повреждена инфраструктура.

Уже утром российская армия ударила БПЛА по Зайцевской громаде Синельниковского района. На месте прилета возник пожар.

Также в Днепропетровской ОВА уточнили данные о последствиях дроновой атаки россиян по Маломихайловской громаде Синельниковского района. Там пострадали два человека. Женщину 41 года госпитализировали в состоянии средней тяжести. 38-летний мужчина будет лечиться амбулаторно. Изуродованное авто.

"Кроме того, вечером противник попал FPV-дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждены частный дом и гараж", – рассказал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Он добавил, что в течение ночи силы ПВО сбили на Днепропетровщине 5 российских беспилотников.

