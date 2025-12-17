Россия ночью атаковала Украину 69-ю дронами: силы ПВО сбили 37 из них

В ночь на 17 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 69 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 37 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 16 декабря и до утра 17 декабря россияне атаковали Украину 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Дроны оккупанты запускали из районов российских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Среди них было около 40 "Шахедов".

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Придерживайтесь правил безопасности!" – призвали в Воздушных силах около 9 часов утра.

Последствия атаки РФ

В Черкасской области в течение ночи силы ПВО обезвредили два российских беспилотника.

"Прошло без пострадавших. Вреда от падения обломков тоже нет. Спасибо ВСУ за новый день!" – написал утром в среду начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

А вот на Киевщине зафиксированы повреждения.

"Под ударом страны-террориста мирные населенные пункты, дома людей... В Вышгородском районе в результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома. В них выбито остекление. Людям, чье жилье повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Вместе с местными властями работаем над этим", – отметил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

При этом он подчеркнул, что люди в результате атаки не пострадали, врагу не удалось также попасть по объектам критической инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Запорожье беспилотником. В результате атаки были повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в поле на Кировоградщине нашли обломки ракеты Х-101 с осколочно-фугасной боевой частью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!