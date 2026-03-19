Россия ночью атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 109 из 133 целей

В ночь на 19 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 133 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 109 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 18 марта и до 08:00 19 марта российские войска атаковали Украину 133 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Запускали их с направлений российских городов Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Во время атаки враг использовал около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия российской атаки

На Днепропетровщине в результате вражеских ударов – а три района области враг атаковал дронами более 10 раз – ранения получили два человека.

В Синельниковском районе под вражескими ударами находились Межевская и Николаевская громады. Поврежден частный дом. Ранена 57-летняя женщина.

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за вражеских ударов возник пожар. Изуродована инфраструктура.

На Никопольщине под ударом были райцентр и Червоногригорьевская громада. Разбиты частные дома и хозяйственная постройка.

"По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела района пострадал еще один человек – женщина 56 лет. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии", – добавил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Также ночью россияне атаковали дронами Одесскую область.

В Одессе атака привела к разрушениям и пожарам в жилых домах в трех районах города. Пострадали три человека, из заблокированных квартир спасены три жителя.

Один из "Шахедов" попал в многоэтажку – частично разрушено несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.

"Все пожары ликвидированы спасателями. На местах событий продолжают работать экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области", – рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В Черкасской области ночью также работала ПВО.

"Ночь у нас прошла с тревогами. Но под надежной защитой наших защитников неба. Они обезвредили три российские БпЛА в пределах области. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры", – рассказал утром 19 марта начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 18 марта оккупанты массированно ударили по Одессе. В городе повреждены дома, есть пострадавшие.

Также вражеский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области: зафиксированы разрушения.

Кроме того, враг ударил по Нововолынску возле границы с Польшей. В городе пропал свет, возникли перебои с водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!