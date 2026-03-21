Россия атаковала Украину более 150 дронами: силы ПВО сбили абсолютное большинство вражеских БпЛА

В ночь на 21 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 154 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 148 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 20 марта и до 08:30 21 марта россияне запустили по Украине 154 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Летели они из направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг задействовал для атаки около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия российских ударов

Утром в субботу россияне нанесли удары по городу Запорожье. В облцентре разрушен частный жилой дом. По состоянию на 8 часов утра известно о том, что РФ убила в городе мужчину и женщину. Ранения получили девочки 11 и 15 лет: жизни детей пока ничего не угрожает.

На Николаевщине, которую враг ночью атаковал "Шахедами", под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

"В результате атаки была обесточена часть населенных пунктов Николаевского района. По состоянию на сейчас все потребители запитаны. Пострадавших нет", – рассказал утром в субботу начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Над Днепропетровщиной в течение ночи защитники неба сбили 11 вражеских ударных дронов.

Россияне более 10 раз ударили по двум районам области беспилотниками и артиллерией, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударами оказались Межевская и Покровская громады. Там вспыхнули пожары. Повреждена пожарная часть.

На Никопольщине россияне попали по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

"Люди не пострадали", – подытожил Ганжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!