Армия РФ атаковала Украину дронами: украинские воины обезвредили 127 из 139 вражеских БпЛА

В ночь на 22 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 127 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 21 марта российские войска атаковали украинские города и села 139 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Запускали их с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Для ударов враг задействовал около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной оборонойсбито/подавлено 127 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Последствия вражеских ударов

На Киевщине ночью под ударами РФ находилась Броварская громада.

Как рассказал начальник Киевской ОВА Николай Калашник, в результате атаки врага были повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар — до 2 часов ночи он был локализован.

"Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших", – добавил чиновник.

Над Днепропетровщиной защитники неба в течение ночи сбили 11 вражеских дронов.

Враг почти 20 раз атаковал беспилотниками и артиллерией четыре района области.

В Никопольском районе под вражеским огнем находились Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая, Покровская громады.

"Повреждены инфраструктура, многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, солнечные панели, автомобили", – перечислил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На Синельниковщине россияне атаковали Петропавловскую и Николаевскую громады. В результате ударов возник пожар. Разрушен частный дом, еще 5 – повреждены.

"По уточненной информации, из-за вчерашней атаки на район пострадал 22-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", – отметил чиновник.

В Терновке Павлоградского района разрушен дачный дом. Горела хозяйственная постройка.

В Софиевской громаде, что на Криворожье, повреждена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 марта, оккупанты обстреляли село в Донецкой области: погибла женщина, среди раненых – подросток.

Также враг коварно ударил по детсаду на Сумщине и ударил по критической инфраструктуре Запорожья.

