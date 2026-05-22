Россия ночью атаковала Украину дронами: защитники обезвредили 115 из 124 вражеских БпЛА

В ночь на 22 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 124 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 115 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об очередной вражеской атаке

В ночь на 22 мая (с 18:00 21 мая) противник атаковал 124 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 5 локациях. Еще в пяти локациях упали обломки сбитых целей.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ПС.

Последствия вражеского террора

Над Днепропетровской областью в течение ночи силы ПВО сбили 32 вражеских БпЛА.

Враг 15 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На Криворожье под ударом были Кривой Рог, Апостолово и Грушевская громада. Есть повреждения на территории предприятия. Изуродованы инфраструктура и хозяйственная постройка.

В Павлограде возник пожар. Повреждены машины и два частных дома.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады.

В Покровской громаде Синельниковского района горела машина.

Под ударами российских войск оказалась также Полтавщина.

"Ночью враг атаковал одно из предприятий в Миргородском районе. Из-за попадания БпЛА повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал утром начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

