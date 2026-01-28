Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 146-ю дронами: силы ПВО обезвредили 103 БпЛА, но есть последствия

В ночь на 28 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 147 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 146 беспилотников различных типов. Силы ПВО обезвредили 103 дрона.

Зафиксированы попадания на ряде локаций, в частности последствия зафиксированы в Одессе, Запорожье, Киеве и области, на Днепропетровщине. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую ночь воздушного террора враг начал с запусков первых дронов около 18:00 27 января.

С тех пор на украинские города и села россияне направили 146 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. В частности, оккупанты запустили около 90 "Шахедов".

Также они ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из Ростовской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Последствия вражеской атаки

Последствия российской атаки этой ночью фиксировались в Киеве. В столице обломки БпЛА упали в Голосеевском районе, вызвав пожар на крыше двухэтажного нежилого здания. Он уже ликвидирован.

"Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА на открытой территории — на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома. Пострадавших нет", – рассказал городской голова Киева Виталий Кличко около 7 утра.

На Днепропетровщине под ударами РФ оказались сразу пять районов.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине, применяя FPV-дроны и РСЗО "Град". Под ударами были сам Никополь, Червоногригорьевская, Мировская громады.

"По уточненной информации, из-за атак на район, произошедших вчера, повреждены еще 7 частных домов, теплица, авто, два десятка солнечных панелей, линии электропередач. Уничтожена хозяйственная постройка", – добавил чиновник.

Беспилотниками противник попал по Межевской и Васильковской громадах, что на Синельниковщине. В результате атаки погиб 46-летний мужчина. Еще пять человек пострадали. 24-летний раненый – в тяжелом состоянии. Изуродованный автомобиль.

По Кривому Рогу российская армия нанесла ракетный удар. Пострадали два человека. Повреждены инфраструктура, авто.

Без тепла остались около 700 жилых домов в городе: враг повредил котельные, зафиксировано и несколько порывов на магистралях

БпЛА противник направил на Богдановскую громаду Павлоградского района. Изуродованы фермерское хозяйство, сельхозтехника, машина.

Беспилотниками попал и по Каменскому, там последствия еще уточняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на среду, 28 января, РФ ударила дронами по Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка в Белогородке, там загорелась кровля и верхний этаж. Погибли два человека, еще четверо нуждались в медицинской помощи.

Под ударами врага оказался и город Запорожье: там захватчики попали по двору жилой многоэтажки. Повреждены более 100 квартир и около 20 автомобилей. Пострадали люди.

Также Россия снова нанесла удар по Одессе: город атаковали одновременно 20 "Шахедов".

Били захватчики по Одессе и накануне. Вражескими дронами были повреждены объекты инфраструктуры и дома, есть жертвы, пострадали десятки людей.

