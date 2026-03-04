Россия устроила новую атаку: защитники неба над Украиной обезвредили 129 из 149 вражеских БпЛА

В ночь на 4 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил _ средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили _ целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Около 18:00 накануне, 3 марта, начали россияне очередную ночь воздушного террора Украины.

Всего в течение ночи на 4 марта противник атаковал 149 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных врагом дронов было около 100 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БпЛА различных типовна севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Последствия вражеской атаки

Под вражескими ударами ночью и утром находилась, в частности, Сумщина.

Попадание зафиксировано в Ковпаковском районе города Сумы.

"Повреждены: оконные блоки жилой многоэтажки и автомагазин: фасад, обшивка из металлопрофиля, оконные пролеты. Предварительно – без пострадавших", – рассказал глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Он добавил, что уже утром россияне ударили по нежилому зданию в другом микрорайоне города: вспыхнул пожар.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, над регионом ночью защитники неба уничтожили 34 вражеских ударных БпЛА.

В целом российские дроны и артиллерия более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровщины.

В Каменском районе под ударами находилась Вишневская громада. Там повреждена транспортная инфраструктура.

На Синельниковщине агрессор попал по Дубовиковской громаде. Разбит частный дом.

В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Изуродована инфраструктура.

На Никопольщине россияне атаковали Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Повреждена машина.

Люди, к счастью, не пострадали

А над Николаевщиной обезвредить удалось шесть ударных БпЛА типа "Shahed 131/1362 и беспилотников-имитаторов разных типов, сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 3 марта, оккупанты ударили по Чугуеву. В результате атаки пострадали пять человек, среди них – ребенок.

Также россияне атаковали Полтавскую область. Там в результате падения обломков пострадали пять человек.

А в Херсоне в результате удара российского дрона погиб полицейский. Без отца остались двое детей.

