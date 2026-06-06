Россия ночью направила на Украину 272 дрона: защитники неба обезвредили 249 из них

В ночь на 6 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 272 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 249 целей.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 6 июня противник атаковал 272 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в том числе и реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), Гвардейское (ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ПС.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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