Россия ночью атаковала Украину 101 дроном: защитники неба обезвредили 69 из них

В ночь на 8 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 101 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 69 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

Запускать ударные дроны россияне начали около 18:00 7 февраля. С вечера до утра противник атаковал 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово.

В частности, враг использовал около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Новость дополняется

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ атаковали Ривненскую и Хмельницкую области. В результате российских ударов повреждены дома и инфраструктура, есть погибший и раненые.

Также президент Украины Владимир Зеленский после массированной вражеской атаки накануне "сообщил, что Россия атаковала объекты, от которых зависит безопасность АЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!