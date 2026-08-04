Российская авиация "на порядок" сократила количество полётов над Чёрным морем: о чём это может свидетельствовать

Российская авиация, базирующаяся во временно оккупированном Крыму, существенно снизила активность над Черным морем. На самом деле такая тенденция может свидетельствовать о проблемах с обеспечением российской оккупационной группировки на полуострове.

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Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Информацию обнародовало агентство "Укринформ".

Изменения в активности российской авиации наблюдаются уже в течение последних двух недель. Ситуация следующая: если раньше самолеты РФ совершали десятки вылетов в сутки, то сейчас их количество сократилось до единичных.

"В последние две недели можно заметить, что у них возникают с этим сложности. Количество вылетов самолетов снизилось на порядок. Если раньше это были десятки раз в сутки, то сейчас речь идет об единицах", — сказал Плетенчук.

Именно российская авиация, базирующаяся в оккупированном Крыму, долгое время оставалась главной угрозой в акватории Черного моря и фактически обеспечивала превосходство РФ в воздухе. В то же время сокращение количества полётов может негативно повлиять на возможности российских войск реализовывать свои планы в регионе.

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"Тенденция к сокращению именно самолетных вылетов может свидетельствовать о том, что у них действительно уже возникают сложности с обеспечением оккупационного контингента в Крыму", – предположил представитель ВМС.

Несмотря на снижение активности пилотируемой авиации, российские войска продолжают широко использовать разведывательные беспилотники. Кроме того, оккупанты по-прежнему применяют ракеты и дроны-камикадзе для нанесения ударов, в частности по гражданским судам в Черном море.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска возобновили нанесение ударов по судам, которые уже несколько лет находятся в портах Николаевской области. Такие атаки не влияют на военную логистику Украины, а используются Кремлем в качестве элемента пропаганды.

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