"Наметилась тенденция": Плетенчук объяснил, почему Россия вновь наносит удары по судам в портах Николаевской области

Российские войска вновь начали наносить удары по судам, которые уже несколько лет находятся в портах Николаевской области. Такие атаки не влияют на военную логистику Украины, а используются Кремлем в пропагандистских целях.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Информацию передает агентство "Укринформ".

В последнее время российские войска наносят повторные и даже третьи удары по судам, которые давно заброшены или не эксплуатируются и находятся в портах Николаевской области.

"К сожалению, сейчас у них сложилась такая тенденция: наносить повторные и третьи удары по тем судам, которые уже заброшены или стоят в порту уже не первый год; это касается, в первую очередь, Николаевской области. На самом деле военной целесообразности в этом, в принципе, нет никакой", — заявил Плетенчук.

Такими обстрелами Россия пытается создать впечатление о якобы успешном поражении украинской логистики и продемонстрировать своей аудитории фиктивные военные "успехи".

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В то же время даже среди представителей российского Z-сообщества всё чаще возникают вопросы о смысле таких атак. Ведь российская пропаганда уже давно утверждает, что николаевские порты заблокированы, а поставки вооружения по морю якобы невозможны.

"Любой адекватный человек понимает, что доставлять что-либо по морю в Николаев — это выглядит как минимум странно", — подытожил представитель ВМС ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали Николаевскую область реактивнымии ударными беспилотниками. В результате атак погибли два человека. Известно, что ещё один работник предприятия получил тяжёлые ранения.

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