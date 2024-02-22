Российские бомбардировщики Ту-22М3 снова терроризируют Украину: чем опасны и сколько их осталось

Государство-террорист Россия продолжает терроризировать Украину бомбардировщиками Ту-22М3, являющимися носителями ракет Х-22. По состоянию на 2023 год в составе воздушно-космических сил России насчитывалось 62 таких самолета различных модификаций.

Однако есть нюанс: 30 из них имеют разную степень повреждения, а некоторые вообще используются лишь для поддержания рабочего состояния других бортов. Об этом сообщил в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он напомнил, что в августе 2023 года по результатам уникальной операции Главного управления разведки был полностью уничтожен один и повреждены два Ту-22М3.

"То есть уничтожены и повреждены были не просто самолеты, а точечно, именно те немногие, которые могли выполнять боевые задачи. Да и совсем отдельная тема, боеспособность российской стратегической авиации", – отметил Коваленко.

Уничтоженные ГУР бомбардировщики находились на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области РФ. Оттуда россияне запускали крылатые ракеты по Украине.

А вот, в частности, 22 февраля, по данным Воздушных сил ВСУ, россияне поднимали Ту-22М3, в частности, с аэродрома "Энгельс". За взлетами этих бомбардировщиков обычно следует объявление воздушной тревоги во многих регионах Украины. Перехват запускаемых ракет Х-22 сложный для украинской ПВО.

Известно, что до 1992 года в печати не было никаких упоминаний об указанных истребителях. Разработка под названием "Изделие 45" была засекречена. Позже гриф особой секретности был снят, но до сих пор существенная часть информации о проекте отсутствует.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года запущен в серийное производство на Казанском авиазаводе имени Горбунова. В 1993 году выпущен последний экземпляр. Информация о количестве бортов, находившихся на вооружении РФ, также не разглашалась.

Ту-22М3 может нести до 12 тонн бомб свободного падения, один залп способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям. В отличие от Ту-22М2, может одновременно применять крылатые ракеты и бомбы. Самолеты базируются на аэродромах Оленья, Шайковка, Белая и Дягилево.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР рассказали историю Героя Украины Олега Бабия, регулярно работавшего в тылах российских оккупантов. Во время последнего рейда на территорию РФ его группа разведчиков обезвредила три российских бомбардировщика ТУ-22М3 в Новгородской области. К сожалению, полковник Бабий погиб, прикрывая отход своих боевых побратимов.

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