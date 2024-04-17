Российские ДРГ не доживают до ночи, если входят в Работино: в ВСУ рассказали о ситуации

Диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов, если проникают в село Работино в Запорожской области, не доживают до ночи. При этом количество штурмов со стороны захватчиков остается на высоком уровне.

Также враг наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов. Об этом в эфире телеканала "1+1" в рамках телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих.

По его словам, наблюдается увеличение использования российскими военными беспилотников разных типов.

В целом оккупанты не прекращают попыток захватить Работино.

"Их ДРГ-группы пытаются проникать в сам поселок, или, точнее, развалины, которые от него остались, и закрепиться. Но пока такая тактика ни к чему не приводит. Если некоторые группы заходят в сам поселок, то еще до наступления темного времени военнослужащие 118-й ОМБр и смежных подразделений вручают таким оккупантам билеты на концерт Кобзона", – рассказал Пелих.

Он подчеркнул, что на местности у Работино невозможно закрепиться. На сегодняшний день поселок на 100% находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинские военнослужащие показали село Работино Запорожской области с высоты птичьего полета. До полномасштабного вторжения РФ в этом населенном пункте проживали сотни человек, однако с приходом россиян от села не осталось ни одного уцелевшего места.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска понесли очередные потери на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. В этот раз украинские защитники уничтожили самоходную огневую установку 9А317 комплекса "Бук-М2".

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