'Такое лицо имеет 'русский мир': в сети показали разрушенное оккупантами Роботино. Видео

Российская террористическая армия продолжает использовать в войне против Украины присущую себе тактику выжженной земли. Путинские захватчики сравнивают с землей населенные пункты.

Мирные жители вынуждены эвакуироваться, потому что россияне не оставляют ни единого уцелевшего дома. Об этом в Telegram сообщили Силы обороны юга Украины.

Украинские военнослужащие показали село Работино Запорожской области с высоты птичьего полета. До полномасштабного вторжения РФ в этом населенном пункте проживало сотни человек, однако с приходом россиян от села не осталось ни единого уцелевшего места.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет... Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного дома. Такое лицо имеет "русский мир", – заявили Силы обороны юга Украины.

Также военнослужащие подчеркнули, что российские войска под циничным и лживым оправданием "освобождения" на самом деле сносят с лица земли украинские населенные пункты. При этом путинские террористы на руинах сел и городов отчитываются об "успехах на фронте".

"Именно так "освободители" освобождают наши территории... освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитываются об "успехах на фронте", – отметили украинские военные.

Напомним, войска России надеются захватить Часов Яр Донецкой области к 9 мая – более быстрыми темпами, чем они "брали" Авдеевку и Бахмут. Враг рассчитывает на нехватку у Сил обороны Украины боеприпасов для артиллерии и средств противовоздушной обороны, и, вероятно, его продвижение будет происходить быстрее, чем предыдущие наступления.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, используя преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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