Поставлена задача: в ISW оценили планы войск Путина относительно Часова Яра. Карта

Войска России надеются захватить Часов Яр Донецкой области к 9 мая – более быстрыми темпами, чем они "брали" Авдеевку и Бахмут. Враг рассчитывает на нехватку у Сил обороны Украины боеприпасов для артиллерии и средств противовоздушной обороны, и, вероятно, его продвижение будет происходить быстрее, чем предыдущие наступления.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 апреля. Как напомнили аналитики, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что высшее военное командование РФ поставило задачу захватить Часов Яр ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Цель российского военного командования захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что российское командование, вероятно, оценивает, что российские войска смогут захватить город более быстрыми темпами наступательных операций, чем попытки захвата Бахмута в мае 2023 года или Авдеевки в феврале 2024 года", – говорится в отчете.

В ISW полагают, что военное командование РФ, вероятно, рассчитывает на острую нехватку боеприпасов в Украине, которая якобы позволит оккупантам захватить Часов Яр в течение нескольких недель, хотя по оценке ISW, войска России в настоящее время достигли только самой восточной части микрорайона Канал в самой восточной части Часового Яра.

Аналитики отметили, что российское командование регулярно ставит нереалистичные цели для наступлений, и один из кремлевских "военкоров" выразил надежду, что войска РФ к 9 мая смогут только войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часового Яра.

Военные РФ, скорее всего, намерены извлечь выгоду из значительной нехватки украинской артиллерии и ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны и которые, однако, не ограничивали оборону Украины в Бахмуте или Авдеевке в той же степени, говорится в отчете.

"Российское военное командование, скорее всего, продолжит действия против Часового Яра до тех пор, пока усилия не достигнут кульминации, но российские войска, возможно, смогут добиться более быстрого продвижения, чем в предыдущих усилиях, учитывая степень нынешнего дефицита артиллерии и противовоздушной обороны Украины", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ситуация на востоке обострилась, противник круглосуточно штурмует Часов Яр малыми группамипри поддержке артиллерии и авиации. По словам Волошина, украинское руководство приняло соответствующие решения" и успеет усилить фронт средствами РЭБ и ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!