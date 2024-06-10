Российские ДРГ стали реже заходить в Сумскую область: пограничники прокомментировали ситуацию с Рыжевкой

На Сумском направлении в последнее время уменьшилось количество попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп. Если раньше несколько раз в неделю фиксировались такие попытки, то в последнее время таких попыток не было.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что ситуация сейчас на этом направлении контролируется, и продвижение врага не наблюдается.

"За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнить, например, с весной. В то же время на Сумском направлении снизилось количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боестолкновений с ними. Ранее по несколько раз в неделю могли быть попытки захода ДРГ, их разоблачение и, собственно, боестолкновение, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток захода вражеских ДРГ не было", – рассказал Демченко.

Он также отметил, что Россия продолжает обстреливать территорию Украины, в частности, Сумщину, используя разнообразное вооружение. По его словам, враг пытается не только поразить местонахождение Сил обороны нашей страны, но и целенаправленно бьет по приграничных населенным пунктам, из-за чего страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.

Отметим, что накануне глава Чечни Кадыров заявил, что военные полка "Ахмат" захватили село Рыжевка в Сумской области вблизи границы с российской Курской областью. Вечером 9 июня Кадыров написал в своем телеграмм-канале, что этого "удалось достичь всего за три дня" и опубликовал видео, якобы из населенного пункта.

Впоследствии местные власти опровергли информацию о захвате российскими войсками села Рыжевка Сумской области.

Президент Владимир Зеленский 10 июня рассказал, что в Сумской области продолжается активность российских ВРГ, но ВСУ уничтожают оккупантов и не позволяют зайти в Украину. По словам главы государства, в Рыжевке враг пытался реализовать пропагандистскую операцию, там уничтожен российский флаг, а противника в самом селе нет.

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