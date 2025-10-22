Россия атаковала Украину 28 ракетами и сотнями дронов: обезврежено 349 целей, под ударом – энергетика, нефтегазовая инфраструктура и железная дорога

В ночь на 22 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 433 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 349 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Последствия российского террора

Основной целью вражеских ударов этой ночью стали украинские ГЭС и ТЭЦ, написал утром "Николаевский Ванек".

В Министерстве энергетики это подтвердили.

"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается. Все подробности позже. Просим всех оставаться в укрытиях. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы", – отметила министр Светлана Грынчук в 07:14 утра.

Мониторинговые каналы по состоянию на 08:30 сообщали, что враг массированно атаковал энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру Украины.

"Было применено БпЛА Shahed-138, Герань-2, Герань-3, Гарпия-А1, Гербера, и другие имитационные БпЛА, а также ракеты Искандер-М, KN-23, Искандер-К, Кинжал и вероятно Х-59. Основное направление удара — Киев, Запорожье, Каменское, Канев, Триполье, Конотоп, Полтавщина, Измаил, Донетчина и Харьковщина", – говорилось в сообщении в Telegram-канале "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов".

В частности, под вражескими ударами ночью оказалась Полтавщина.

"В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал утром начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

Над Днепропетровской областью в течение ночи сбили по меньшей мере 42 беспилотника.

"В Славянской громаде Синельниковского района и Каменском повреждена инфраструктура. В Песчанской громаде Самаровского района изуродованы частный дом, гараж, 2 авто. В Павлограде – пятиэтажка, 11 легковушек и газопровод", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Он добавил, что по Никополю и Покровской громаде россияне наносили удары с помощью артиллерии и FPV-дронов.

Находилась под вражескими ударами и Одесская область. В частности, бил враг по энергетической и портовой инфраструктуре в Измаиле.

"Возникли возгорания, к счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", – отметил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

На Киевщине в результате вражеской атаки есть погибшие.

"Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома. Мои соболезнования семье и близким погибших. Горе для всей общины, горе для всей Киевщины и страны", – написал начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Также он сообщил, что в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки пострадала 83-летняя женщина: ее спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива.

"В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом — все оперативно ликвидировано", – указано в сообщении.

В селе Погребы, уточнил впоследствии Калашник, обломками повреждены грузовой автомобиль, прицеп и фасад автозаправочной станции.

В городе Украинка Обуховского района ранения получил работник АЗС 1976 года рождения. С раной головы мужчина госпитализирован в местную больницу.

Также повреждена инфраструктура "Укрзалізниці " в Обуховском районе. Благодаря железнодорожникам движение поездов восстановлено.

Над Черкасской областью силы ПВО обезвредили 3 российские ракеты и 15 БпЛА.

"Прошло без пострадавших. Обращений о повреждении имущества от населения пока нет. Однако есть последствия для критической инфраструктуры. Обследование продолжается. Все необходимые службы работают. В области введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме страны", – подвел итоги ночного террора начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

В Харькове военные преступники ударили "Шахедами" по детскому саду в одном из районов.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе. На месте удара – пожар", рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в 11:15.

Дети в результате атаки не пострадали, однако среди взрослых харьковчан есть погибший и пострадавшие, часть в тяжелом состоянии.

Взрывы в городе начали раздаваться около 11 часов дня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне ударили "Шахедами" по Запорожью. В городе раздавались взрывы, вспыхнули пожары. Повреждены дома мирных жителей, 13 человек пострадали. Захватчики били по инфраструктуре.

Также Россия массированно атаковала Киев баллистикой. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

